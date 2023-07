Taormina, all’Istituto Pugliatti sei studenti hanno conquistato il “100”

Sono sei i centisti all'Istituto “Pugliatti” di Taormina al termine della sessione degli esami di maturità del 2023.

A conquistare il massimo dei voti sono stati Marika Thais Bucalo (Pasticceria), Erica Buscemi (Sala - 100), Karola Sulfaro (Turismo - 100), Giulia Rizzo (indirizzo tecnico - sistemi informativi aziendali, 100 e lode), Rosita Brunetto (indirizzo tecnico - sistemi informativi aziendali, 100 e lode) e Antonino Cannuli (indirizzo tecnico - sistemi informativi aziendali, 100).

In questa scuola sono state impegnate nell'atto finale del ciclo scolastico cinque classi, per un totale di 110 alunni.

Assieme ai "magnifici" 6 che si sono distinti ed hanno ottenuto il 100 (ed alcuni anche la lode), si sono diplomati anche tutti gli altri ragazzi e ragazze che hanno così concluso con esito positivo un percorso di studi di cinque anni nell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” sito a Trappitello, in uno dei plessi scolastici di riferimento del primo polo turistico siciliano.

