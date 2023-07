Messina, restyling di Villa Dante: investimento da 2 milioni di euro per il secondo lotto di lavori

Consegnati oggi i lavori a Messina della seconda parte del restyling di villa Dante. Sono stati il sindaco Basile e l’assessore Caminiti ad affidare all’azienda romana vincitrice dell’appalto il nuovo cantiere.

Il tutto mentre è ancora in corso l’ultima parte dei lavori iniziali quelli attraverso i quali sono stati costruiti o rimessi a nuovo i campi da tennis, quello da padel e quello da calcetto.

In corso di realizzazione una struttura in legno e vetro nella quale sarà possibile realizzare una serie di attività anche quando il meteo non lo consentirebbe.

Nel secondo lotto dei lavori del valore di circa 2 milioni di euro sarà di fatto rimessa in condizioni di sicurezza tutta l’arena villa Dante.

Sarà manutenuta la recinzione ma anche gli ingressi e verranno acquistati tutti gli strumenti sportivi che verranno installati entro la fine dell’anno. Fra questi i canestri nell’arena, una pista da corsa campestre e quella per lo skateboard.