A20 Messina-Palermo, auto prende fuoco in galleria: in salvo il conducente

Attimi di paura ma fortunatamente nessun ferito questo pomeriggio sulla A20 Palermo - Messina, nei pressi dello svincolo di Brolo. Un’autovettura BMW serie 1 ha infatti preso fuoco ed in breve è stata distrutta quasi per intero dalle fiamme. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per l’uomo che si trovava alla guida che, accortosi del fumo che iniziava a fuoriuscire dal cofano anteriore del veicolo, è riuscito a fermare l’auto ai margini della carreggiata appena fuori una galleria e mettersi in salvo, dando quindi l’allarme. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, la Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello ed i mezzi del soccorso stradale.