Tiziano Ferro verso il sold out. I voucher vanno cambiati al PalaRescifina, ticket parcheggi ancora disponibili

Tre anni e una pandemia dopo, eccolo il ritorno di Tiziano Ferro. Messina lo accoglierà con un tutto esaurito che fa seguito a quelli che già si sono registrati un po’ in tutti i grandi stadi in cui si è esibito nel tour iniziato a Lignano Sabbiadoro e che attraverso le tappe di Milano, Firenze e Napoli è arrivato nel punto più sud del programma.

È ancora disponibile solo una l’ultima manciata di biglietti in prevendita. Si va verso un pienone da 40mila presenze, 4mila in più del concerto del 2017. Questo show “sostituisce” quello in programma nel 2020 sempre al Franco Scoglio poi spostato a Catania nel 2021, ma entrambi saltati per via della pandemia. Per questo ci sono circa 3.500 possessori di un voucher di quelle date che finalmente potranno vedere il loro cantante del cuore. Queste persone, però, non potranno presentarsi direttamente ai cancelli con quel buono, ma dovranno, oggi pomeriggio a partire dalle 16 “scambiarlo” con un biglietto d’ingresso in una delle 12 postazioni che sono state realizzate al PalaRescifina a valle dello stadio. I biglietti, gli ultimi rimasti, invece si potranno comprare al botteghino che si trova dietro la tribuna, in alto.

La macchina organizzativa è stata perfezionata con un ultimo briefing che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura. Le modalità per raggiungere il Franco Scoglio sono molteplici ma quella che prevede l’uso del mezzi privati comporta una serie di restrizioni. Solo se si hanno i ticket per i parcheggi vicini allo stadio è possibile, di fatto, dal primo pomeriggio usare l’uscita autostradale di San Filippo (è ancora possibile comprare online i pass auto per i parcheggi).

Come già sperimentato in occasione di altri grandi concerti l’Atm si occuperà di collegare il tratto fra il capolinea del tram a Zir in via Taormina e il bivio San Filippo sulla strada statale. La navetta sarà a disposizione sin dalle 10; il servizio sarà poi ulteriormente potenziato dalle 15 alle 21 e, per permettere un rapido deflusso dal concerto, anche dalle 23.00 alle 3.00. Aumentate anche le corse del tram, che saranno attive fino alle 3. Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno), si potrà acquistare nei ticket-point alla Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box Atm e tramite le diverse applicazioni tra cui Atm MovUp, MoonetGo e DropTicket, oltre che sul sito aziendale, al prezzo di quattro euro.