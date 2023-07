Pubblica illuminazione a Messina: nuova luce sulla “113” e a piazza Cairoli

Una nuova luce su piazza Cairoli e sulla strada statale 113. Si tratta di due interventi agli antipodi geografici della città, uno in pieno centro l’altro nella “profonda” periferia che saranno ugualmente apprezzati.

È stato pubblicato il bando, curato dall’ingegnere Salvatore Saglimbeni, per l'affidamento dei lavori per la ristrutturazione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione lungo la strada statale 113 Dir (che sarebbe il lungomare). e di miglioramento delle condizioni di esercizio dei tratti comunali della stessa arteria per un importo di 1.486.839,54 euro. Il progetto prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione della statale da Spartà, comprese tutte le contrade a monte e valle della 113, fino a Rodia.

Complessivamente si prevede la riqualificazione di 489 punti luce su oltre 8 km di sviluppo degli impianti. Si tratta di impianti che l’Enel ha abbandonato anni fa e che il Comune, pur senza titolarità, si è trovato a dover gestire. L’importanza dell’illuminazione di quelle strade non è solo centrale in estate quando il traffico è intenso per via delle tante seconde case, ma anche quando, come nel caso della lunga deviazione imposta dall’incendio in galleria dello scorso Natale, tutti i mezzi si sono trovati costretti a usare quella statale per viaggiare sull’asse Messina-Palermo. «Nell'ambito del progetto – ha detto l’assessore Francesco Caminiti – è poi prevista l'implementazione di portali luminosi a servizio degli attraversamenti pedonali nel tratto di via Consolare Pompea tra l'Annunziata e Grotte, per il miglioramento delle condizioni di esercizio».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina