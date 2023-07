I vuoti della sanità alle Eolie, l’Università di Messina prova a tamponare le falle

Il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, convocherà, ai primi di luglio, un tavolo con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, con l’Azienda ospedaliera universitaria “Policlino “G. Martino” per affrontare tutta una serie di problematiche che gli sono state sottoposte in una nota inoltratagli da Danilo Conti, in nome e per conto del comitato “Amici dell’ospedale” e comitato “Eolie 20-30” che presiede. Lo ha comunicato allo stesso Conti il professor Cuzzocrea. L’esponente delle due associazioni aveva chiesto «supporto alla risoluzione di alcune problematiche che attanagliano da anni la sanità eoliana, anche in considerazione della sua passione ed attenzione nei confronti delle nostre splendide isole, Patrimonio dell’umanità.

Se la legge Balduzzi riconosce la colonna vertebrale della sanità moderna nelle urgenze/emergenze, oggi non ci vengono garantite neanche le basi e certamente non lo farà la sanità privata, sbilanciata verso specialistiche mediche meno rischiose e maggiormente redditizie. E rispetto alle carenze ospedaliere ormai incancrenite e che hanno prodotto probabilmente morti per casi di mala sanità, stiamo cercando continue soluzioni alternative».

