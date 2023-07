Consegnata la “Bandiera Blu”, ad Alì Terme scoppia l’estate

Issata per il quarto anno consecutivo la Bandiera Blu sul lungomare “Alcide De Gasperi” di Alì Terme.

La cerimonia, denominata “Alziamo la Bandiera Blu”, ha avuto inizio ieri intorno alle 10.30 alla presenza del sindaco Tommaso Micalizzi e della sua squadra amministrativa, di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri di Alì Terme e della Capitaneria di Porto di Messina e del viceparroco Padre Domenico Manuli.

Un taglio del nastro appositamente predisposto ha praticamente dato il via alla stagione balneare 2023 caratterizzata per l’appunto dal prestigioso riconoscimento virtuoso della Bandiera Blu. Un riconoscimento di cui il Comune di Alì Terme può fregiarsi fin dal 2020 circostanza per cui l’attuale primo cittadino ha ritenuto doveroso invitare alla cerimonia di ieri anche l’ex sindaco Carlo Giaquinta e l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Triolo, i due massimi artefici che negli anni passati hanno consentito che il centro termale aliese fosse in grado di raggiungere tutti gli standard necessari al conseguimento dell’ambìto risultato.

