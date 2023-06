Messina, a villa Dante... tutti in campo!

Collaudati e consegnati. I tre principali impianti del grande parco cittadini, adesso son finalmente pronti per essere aperti al pubblico. Sarà con ogni probabilità i giovanissimi del progetto estivo di Messina Social City i primi ad entrare in campo, ma presto anche il resto dei messinesi potrà fare sport a Villa Dante. Dove, peraltro, non manca molto alla fine della prima fase dei lavori, ma senza soluzione di continuità altri cominceranno a breve perché sono stati aggiudicate le opere e le forniture del secondo, ancora più vasto, lotto di lavori.

Ieri il campo di calcio a 5, quello di padel, i tre di tennis (almeno per la parte legata all’illuminazione) e gli spogliatoi sono stati collaudati. È stato l’ingegnere Massimo Potenzone ad occuparsi di questa ultima fase prima della consegna, anzi della riconsegna, delle aree alla Messina Social Cuty che ha la gestione della Villa. E così ieri mattina c’erano l’assessore Caminiti, la presidente della Msc Asquini, il rup Pistorino e l’azienda che si è occupata della realizzazione o della manutenzione delle strutture.



Da lunedì, nella fascia centrale della giornata, dalla mattina al pomeriggio inoltrato, lo spazio sarà “in mano” ai giovanissimi del “centro estivo” organizzato dall’azienda speciale e agli altri beneficiari dei servizi dell’azienda. «Ma presto – spiega l’assessore Francesco Caminiti –, apriremo anche al resto della cittadinanza. Stiamo lavorando alla stipula di una convenzione con Msc per mettere a disposizione la fascia del tardo pomeriggio e quella serale. Prevediamo una prenotazione, in una prima fase in loco, e poi digitale che consenta a tutti di poter sfruttare le strutture sportive. Gli incassi serviranno per poter pagare la manutenzione. Le tariffe del calcetto già ci sono, da definire quelle del padel e del tennis in Consiglio».

