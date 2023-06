Messina, il Pnrr per curare le perdite in rete: 21 milioni e l’obiettivo dell’acqua h24

Sul lungo periodo l’obiettivo sarà quello di poter dare acqua a tutta la città di Messina per 24 ore. Un miraggio anche solo fino a qualche anno fa. La rete cittadina, e l’ultimo caso dell’infiltrazione di gasolio in centro città ne è una indiretta conferma, soffre maledettamente la sua età. In troppi punti si registrano perdite che riducono e di parecchio, l’acqua realmente a disposizione dei cittadini.

Ieri è stato pubblicato da Invitalia il bando di Amam per gli “interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina”. Il progetto, del valore di 21.336.917,58 euro è stato finanziato con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci sarà tempo per le aziende fino al primo agosto per partecipare al bando che prevede progettazione ed esecuzione lavori. I 21 milioni serviranno per poter realizzare, fra l’altro, interventi di sostituzione e riammodernamento della rete idrica cittadina, da sud a nord, eliminando quelle perdite che riducono della metà le risorse idriche realmente utilizzate. Sarà completato il 45% dell’intero programma di manutenzione. E la perdita della rete scenderà da 52% al 40%. Con altri due lotti, più tecnologici, il dato scenderebbe al 33% che è un dato in linea con la media nazionale. Si recupereranno 2,4 milioni di metri cubi di acqua.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina