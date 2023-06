Gli atleti del beach volley alla scoperta di Messina: oggi visita al MuMe e sul litorale

Da oggi il cuore centrale di Messina, piazza Duomo, sarà sotto i riflettori internazionali con i suoi quattro campi da gioco, due destinati agli incontri e due al riscaldamento degli atleti e le aree funzionali per svolgere al meglio tutte le attività.

«Come società promotrice dell'evento – dice Carmelo Siracusa del Team Volley – siamo felici di dare il benvenuto a tutti gli atleti, i loro staff, i dirigenti della Federazione, e anche agli spettatori che vivranno con noi l'evento. Speriamo che il nostro massimo impegno, che manterremo fino alla fine, possa soddisfare le forti aspettative che ci sono sull’evento».

Il presidente di Fipav Messina Alessandro Zurro non ha alcun dubbio sulla riuscita della tappa: «Abbiamo un parterre di alto livello con una forte schiera di coppie italiane peraltro molto qualificate, ma anche la presenza dall’estero si preannuncia importante. Ieri (mercoledì, ndc) sono arrivati in città gli ultimi atleti che hanno potuto iniziare a prendere contatto con la nostra bellissima Messina, una città di arte, di mare ma con una forte vocazione sportiva – sottolinea il massimo dirigente federale territoriale –. Ci attendono, ne sono convinto, quattro giornate all’insegna del grande beach volley, ma anche di turismo". Nei momenti liberi dagli impegni del programma di gare gli atleti hanno già fatto una prima tappa al Museo regionale di Messina e sul litorale.