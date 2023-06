Tragedia sfiorata a Furnari: rimane incastrato nei bracci del trattore. Condotto in elisoccorso al Policlinico di Messina

Non sarebbe in pericolo di vita il 54enne che stamane a Furnari è rimasto vittima di un incidente in un fondo agricolo di contrada Carone, nei pressi della Statale 113, riportando alcune fratture.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione dei carabinieri e i sanitari del 118. Viste le condizioni dell’uomo, è stato deciso il trasferimento presso il Policlinico universitario di Messina con un elicottero che è atterrato sul prato del campo sportivo furnarese. L'uomo è stato quindi condotto al pronto soccorso del nosocomio universitario dove i sanitari ne hanno valutato le condizioni rilevando secondo i primi accertamenti un politrauma agli arti inferiori. Il quadro continua ad essere monitorato ma il 54enne non appare in condizioni di particolare gravità che richiedano una terapia intensiva, quindi al momento si trova ricoverato in ortopedia. Secondo le prime informazioni, ma sono attualmente in corso da parte delle forze dell’ordine gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, il 54enne si sarebbe ferito dopo essere rimasto incastrato tra i bracci di un trattore sollevatore con pala.