Il Duomo di Messina pronto a fare il giro del mondo con il beach volley

La città di Messina ha accolto i protagonisti della tappa del World Beach Pro Tour Futures con un incontro cerimoniale che si è svolto ieri a Piazza Duomo. L’unica tappa siciliana del circuito internazionale ideato dalla Cev e Volleyballworld si svolgerà in una delle location più belle al mondo che per l’occasione è stata trasformata in un suggestivo campo di sabbia. A fare gli onori di casa nel portare i saluti della comunità messinese alle coppie in gara provenienti da 27 nazioni ma anche ai tecnici e dirigenti accompagnatori al seguito sono stati il sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello e l’Assessore ai Grandi eventi cittadini, Massimo Finocchiaro.

“Questo evento nel cuore della città è un ulteriore step del percorso di crescita e di rilancio che Messina sta portando avanti e che non passa soltanto da musica e spettacoli ma anche dagli eventi sportivi – ha detto il sindaco Basile -. Ci apprestiamo a vivere quattro giorni di grande beach con protagonisti ragazzi che arrivano da tutti i cinque continenti. Questo vuol dire che Messina ha le caratteristiche per attirare attenzione non soltanto fuori dalla Sicilia ma anche oltre i confini nazionali. Siamo una città a forte vocazione turistica e veicolare le bellezze di Messina all’estero vuol dire gettare le basi per attirare attenzione e vedere i tanti studenti stranieri che stanno proseguendo il loro percorso di studi qui farvi ritorno in seguito. Altri eventi in pista? Per ora mi fermerei al concerto di Ligabue al PalaRescifina unita tappa siciliana del suo tour. Un grande cantautore del panorama nazionale ma, a parte il valore dell’artista, la sua presenza vede riaprire il PalaRescifina ai grandi eventi musicali anche se non ci saranno solo quelli. Merito di anni di lavoro fatti anche sotto la gestione di Cateno De Luca, ci stiamo muovendo nel solco della continuità e oggi raccogliamo i frutti di quello sul quale si era iniziato a lavorare negli anni precedenti”. Dopo il sindaco si è fermato a parlare con gli atleti presenti e scambiare due battute sul campo. “Il colpo d’occhio suggestivo che stiamo vedendo ora lo vedranno in tutto il mondo grazie alla copertura delle tv digitali che si occupano di sport e di volley nello specifico. Le immagini della piazza simbolo di Messina con la sua Cattedrale gireranno il mondo oltre alle foto o i selfie che verranno fatti dagli atleti provenienti da cinque continenti.