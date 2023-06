Elezioni Unime, rinnovati gli organi superiori ed i consiglieri di dipartimento I RISULTATI

Si sono svolte nelle giornate del 22 e 23 giugno le elezioni per il rinnovo della rappresentanza universitaria degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo di Messina per il biennio 2023-2025.

Un’elezione che passerà sicuramente alla storia, caratterizzata dallo straordinario risultato che ha visto tutta la rappresentanza studentesca unita in un’unica coalizione agli organi superiori: con la storica lista “O.R.U.M.”.

La comunità studentesca è stata chiamata ad eleggere rappresentanti del Senato Accademico, del Consiglio di amministrazione dell’Università, del Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.), un rappresentante dei Dottorandi e Assegnisti di Ricerca in seno al Senato Accademico, un rappresentante degli Specializzandi al Senato Accademico, rappresentanti dei Consigli di Dipartimento, dei Corsi di Laurea ed i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina.

Nonostante le difficoltà iniziali determinate dalla nuova modalità di voto riscontrate nelle prime ore del primo giorno, risolte con tempismo dall’ufficio elettorale, discreta l’affluenza con oltre 4500 studenti che si sono recati presso i seggi dei 4 poli universitari nonostante la data non particolarmente comoda per gli studenti.

Al Senato Accademico vengono eletti, in ordine:

Fabrizio Sbilordo, membro dell’associazione Morgana con 846 voti;

Chiara Furlan, coordinatrice e membro dell’associazione Unixme con 582;

Aurelio Bringheli, presidente e membro dell’associazione Atreju con 551 voti;

Francesco Chimenz, membro dell’associazione Sud con 503 voti;

Gabriele Portaro, membro dell’associazione Ares con 429 voti.

Risultano, invece, non eletti:

Nadia Di Maria, membro dell’associazione Astra con 339 voti;

Andrea Polito, membro dell’associazione Gea Universitas con 224 voti;

Laura D'Angelo, membro dell’associazione Solsistium con 181 voti.

Al Senato Accademico per Dottorandi e Assegnisti di Ricerca eletto Francesco Armone, dottorando in Economia, membro di SIDRI e Vicepresidente Nazionale di Azione Universitaria.

Al Senato per gli Specializzandi eletto Giovanni Genovese, responsabile di ALS Messina e ANAAO Giovane.

Al Consiglio di Amministrazione dell’ateneo vengono eletti, in ordine:

Carlo Maffei, storico membro dell’associazione O.R.U.M. con 1578 voti;

Selene D’Arrigo, membro dell’associazione Claud con 952 voti.

Risultano, invece, non eletti:

Simona Barcellona con 326 voti;

Lorenzo Maria Ruggeri con 125 voti.

Al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. vengono eletti, in ordine:

Dario Nostro, membro dell’associazione Morgana con 969 voti;

Andrea Sciarrone, membro dell’associazione Controcorrente con 797 voti;

Alberto Armone, membro dell’associazione Morgana e riconfermato per il secondo mandato consecutivo con 613 voti.

Risultano, invece, non eletti:

Lucilla Lo Re con 316 voti;

Manuel Antonio Scipione con 257 voti;

Luca Maria Carmelo Palmeri con 95 voti.

Al Comitato Sovrintendente alle Attività Sportive Universitarie (C.S.A.S.U.) vengono eletti, in ordine:

Salvatore Favata, membro dell’associazione O.R.U.M. con 921 voti;

Lorenzo Russo, membro dell’associazione Unimeliorism con 769 voti;

Risultano, invece, non eletti:

Emanuele Carlo con 678 voti;

Nadia Di Maria con 479 voti.

Tra gli oltre 200 consiglieri di Dipartimento da rinnovare a fare da capofila sono le associazioni Orum e Morgana con un bottino di oltre 80 consiglieri, risultando prima lista in 9 dipartimenti su 12: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Civiltà Antiche e Moderne, Veterinaria, Chibiofaram (Scienze Chimiche, Biologiche e Farmaceutiche), Mift (Scienze Matematiche e Informatiche), Medicina Clinica e Sperimentale e Scienze Biomediche.

Ottimo risultato anche per le associazioni Atreju e Unixme con 19 consiglieri eletti, quest’ultima prima lista a Scienze Cognitive e Psicologiche, 17 consiglieri eletti per l’associazione Controcorrente, 15 consiglieri eletti e prima lista a Patologia Umana per l’associazione Sud e poi Astra 9, Claud e Orizzonte 8, Ares e Udu 7, M31 e Solstitium 3.

risultatiFinali_23_06_2023_06_01_34 - Copia