Lipari, giro di vite alla movida: nuove regole per i locali. Chiusura tra le 2 e le 6

Arriva una nuova ordinanza del sindaco di Lipar Riccardo Gullo per disciplinare l’estate eoliana. Riguarda gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad ulteriori attività commerciali e servizi autorizzati, con esclusione delle discoteche, sale da ballo ed attività similari. Per gli esercizi commerciali, interessati da quest’ultima ordinanza, viene disposta, dal 1. al 31 agosto, la chiusura entro le 2 e l’apertura non prima delle 6. Da questa regolamentazione sono escluse le discoteche, sale da ballo ed attività similari Queste, infatti, sono state disciplinate precedentemente, prevedendo che gli orari di apertura debbano essere ristrette nella fascia oraria che va dalle 20 alle 3.30 del giorno successivo, con obbligo di interruzione della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, dalle 3.

Con la nuova ordinanza di Gullo vengono disciplinate anche le emissioni sonore per i pubblici esercizi di somministrazione, circoli e/o associazioni, spiagge attrezzate, stabilimenti balneari e tutti quegli esercizi dove, all’attività principale, viene collegata la diffusione di musica, anche tenendo intrattenimenti musicali anche nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente occupate. Gli intrattenimenti musicali dovranno avvenire nel rispetto di tutta una serie di modalità e non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o ballo destinati agli avventori. L’attività di allietamento della clientela, con piccoli intrattenimenti musicali, è consentita rispettando i giorni e gli orari stabiliti nell’ordinanza, nel rispetto dei valori limite, previsti negli ambienti abitativi per le emissioni sonore. Questa attività è consentita: nel periodo compreso tra il primo e il 30 luglio 2023, nei giorni di venerdì, sabato, domenica e prefestivi dalle venti all’una del giorno successivo; nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 3 settembre, tutti i giorni, con esclusione del lunedì e martedì, dalle venti all’una del giorno successivo. È vietato, in ogni caso, il karaoke e l’utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane...

