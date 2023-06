Santa Teresa, il 24enne ferito da un petardo operato d’urgenza a Catania. Gravi lesioni alla mano

Un giovane finito in ospedale con ferite gravi, così come anticipato già nell’edizione di ieri della “Gazzetta” , e due coetanee rimaste stordite: un bilancio che poteva essere più grave vista la dinamica dell’accaduto. È cominciata nel peggiore dei modi la 23.ma edizione del Palio di S. Teresa di Riva, dedicato alla Madonna del Carmelo, patrona della città.

La manifestazione si è aperta sabato pomeriggio con la sfilata delle squadre partecipanti lungo il corso principale del paese, ma a metà percorso si è rischiata la tragedia. Un componente della squadra del Centro, in quel momento giunto sul corso Regina Margherita davanti piazza Municipio, è rimasto infatti ferito a causa di un petardo che gli è esploso improvvisamente in mano, mentre lo maneggiava avvicinandolo al corpo, a quanto pare avendolo scambiato per un fumogeno da stadio, dispositivi utilizzati anche da altre squadre per colorare il corteo festante.

Il malcapitato, un 24enne di Furci Siculo, dopo il forte boato udito in tutto il quartiere, si è ritrovato con la mano destra ferita da profondi tagli, mentre una compagna di squadra resasi conto che quelli adoperati non fossero fumogeni ha fatto in tempo a lanciarlo a terra, così la seconda esplosione non ha causato particolari danni, a parte stordirla assieme ad un’altra ragazza provocando problemi all’udito.

Il giovane è stato condotto dall’ambulanza, con una pattuglia dei carabinieri a fare da apripista, al Policlinico. Da qui, in tarda serata, è stato trasferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove i medici gli hanno riscontrato alla mano un trauma da scoppio e lesioni gravi soprattutto a due dita e lo hanno preso in carico al Trauma Center, dove è stato trattato dai chirurghi plastici per la riduzione delle lesioni. Dopo l’intervento chirurgico il giovane è stato ricoverato nell’ospedale catanese e tenuto sotto osservazione.

