Messina, nuovo incidente all'imbocco della galleria Telegrafo: due feriti e traffico paralizzato per un'ora

Nuovo incidente sull'A20, all'imbocco della galleria Telegrafo a Messina. In direzione Palermo, sono entrati in rotta di collisione tre veicoli e il bilancio è di due feriti trasportati in ospedale in condizioni non gravi. E' successo intorno alle 16.45 e la circolazione è tornata alla normalità un'ora dopo circa. Sul posto la polizia stradale e ambulanze del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico, fino alla rimozione dei mezzi di trasporto coinvolti nel sinistro.