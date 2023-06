Marco, Mara e il matrimonio a nuoto sullo Stretto di Messina

Unirsi in matrimonio nello Stretto di Messina. Proprio in mezzo al mare. È l’idea, originale e curiosa, di una coppia romana, precisamente di Bracciano: Marco Uttinacci, 60 anni, e Mara Colletti, di 54, si diranno il fatidico “sì” giovedì 29 tra la Sicilia e la Calabria. Un evento nell’evento perché Marco e Mara – come riportato dal quotidiano “Il Messaggero” – per non farsi mancare nulla, arriveranno in mezzo allo Stretto a nuoto, in una traversata che, con altri 30 nuotatori, li porterà da Capo Peloro, sulla sponda messinese, a Cannitello o Torre Cavallo, su quella reggina.

Il famoso detto recita “sposa bagnata, sposa fortunata”, ma in questo caso i due romani hanno davvero voluto esagerare: già sposi nel loro comune di appartenenza, la cerimonia ufficiale si svolgerà in acque messinesi, rendendo ancora più indimenticabile il loro giorno speciale. Grandi appassionati di nuoto, per i due neo sposi questo passo è stato quasi naturale: in particolare Mara Colletti, che in acqua ha ritrovato se stessa dopo una brutta malattia, è stata la prima donna al mondo a nuotare i “3000 metri Delfino” in 1 ora, 23 minuti e 29 secondi. Un vero record.

Giovedì si metterà nuovamente alla prova in un’altra impresa su una distanza di circa 3 km, ma con una dolce e romantica pausa: la traversata si fermerà, Mara e Marco saliranno su una barca e, davanti al presidente della Swimming Travel, Luciano Vietri, che officerà la particolare cerimonia, si scambieranno le promesse e le fedi nuziali che sanciranno così la loro unione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina