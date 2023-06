Maturità a Messina, il “ritorno al futuro” e la forza della resilienza giovane

Un ritorno al futuro, dopo tre edizioni segnate dalla pandemia e dalla rivoluzione che ha portato con sè. Il primo “vero” esame di maturità dell’era post-covid è com’è sempre stato: carico di ansia, speranza, emozione. Con il consolidamento della prova scritta (già reintrodotta lo scorso anno e essa stessa oggetto, tra le polemiche, di una delle tracce...) a ricordare che non può esserci maturità senza la responsabilità della parola. Scritta, e in buon italiano. Quella che non si cambia, che va ragionata e maturata, che affiora dalla consapevolezza e dalla conoscenza e che accompagnerà nella vita ogni momento degno di restare indelebile. Particolarmente significativa poi la percentuale di scelta dei temi: in cima la traccia riguardante i tempi dell’attesa nell’era della velocità social, sicuramente molto vicina al sentire dei più giovani (al netto delle difficoltà legate allo svolgimento dei programmi inerenti le altre tracce) che anche lo scorso anno scelsero in massa il tema sull’iperconnessione “vigile”.

Al lavoro le 157 commissioni che si trovano di fronte 5518 candidati interni e 375 candidati esterni (oltre a 2 per merito). I commissari esterni sono 520, di cui 80 sostituiti, quelli interni 471.

«L’ufficio scolastico provinciale ha lavorato senza soluzione di continuità per assicurare il regolare funzionamento delle 157 Commissioni nell’intera provincia - afferma il dirigente Stello Vadalà - Nel giorno della prima prova scritta, tutte le Commissioni risultano al completo, nonostante le circa 80 rinunce per motivi di salute dei docenti Commissari esterni tempestivamente sostituiti. Gli esami si sono svolti senza alcun intoppo e nessuna particolare segnalazione è pervenuta all’ufficio. Anche la consegna dei plichi ministeriali è stata condotta puntualmente e con criterio dai referenti web di ciascuna istituzione scolastica e non è stato richiesto alcun intervento del team di supporto informatico appositamente costituito presso l’Ufficio scolastico. I maturandi, mi risulta, abbiano lavorato con serenità in tutte le Commissioni. Il provveditorato continuerà a monitorare, per quanto di sua competenza, il prosieguo della procedura ed ha già acquisito, da parte dei presidenti, i calendari delle operazioni che, comunque, si protrarranno fino ai primi giorni di luglio».

