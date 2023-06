Ripartono le navi di Caronte&Tourist, il sindaco di S. Marina Salina: "Provvedimento di buon senso"

” Sono ben lieto - dichiara il sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia, dopo il via libera alla "facoltà d'uso" delle navi traghetto sequestrate - che la Procura abbia accettato la richiesta della società, alla luce soprattutto dei disagi che, già, le nostre comunità stavano iniziando a vivere, ampliate senza dubbio dalla stagione estiva. Un provvedimento sicuramente di buon senso, ferme restando le procedure giudiziarie in corso. Mi auguro che, già da domani, possano essere ristabiliti gli assetti previsti in questo periodo al fine di consentire il regolare traffico merci".