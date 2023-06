Il magistrato etneo Luigi Lombardo designato presidente di corte d’appello di Messina

Si va completando il mosaico dei posti di vertice della magistratura peloritana. Ieri la commissione incarichi direttivi del Csm ha designato all’unanimità come nuovo primo presidente della corte d’appello il magistrato etneo Luigi Giovanni Lombardo, attualmente presidente di sezione in Corte di Cassazione.

Erano dieci i magistrati in lizza, oltre a Lombardo avevano a suo tempo presentato la candidatura altri nove colleghi: Giovanna Scibilia, in servizio a Caltagirone; Concettina Epifanio, presidente del tribunale di Palmi; Olga Tarzia, presidente di sezione alla corte d’appello di Reggio Calabria; Domenica Motta, consigliere di corte d’appello a Catania; Antonio Napoli, in servizio in corte d’appello a Palermo; Gabriella Reillo, presidente del tribunale di Locri; Giuseppe Filippo Leonardo, giudice in appello a Reggio Calabria; Alfredo Sicuro, presidente di sezione in corte d’appello a Messina; Giovanni De Marco, presidente del tribunale di Barcellona.

