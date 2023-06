Il fermo delle navi della Caronte & Tourist, Federalberghi: "Situazione insostenibile che rischia di mettere in ginocchio l’economia delle isole"

Grande sconcerto di Federalberghi Isole minori di Sicila dopo i sequestri da parte della Guardia di Finanza delle sei navi di Caronte & Tourist isole minori, cinque delle quali in servizio nell'arcipelago. "Si tratta - dichiara il presidente Christian Del Bono - di una situazione insostenibile che rischia di mettere in ginocchio l’economia delle isole minori con pesanti penalizzazioni tanto per coloro che nelle isole ci vivono, quanto per i numerosi visitatori che in questo periodo dell’anno ne fanno metà di vacanza. Si interrompono servizi essenziali, facendo venire meno alcuni diritti basilari sanciti dalla legge e dalla Costituzione, quali la mobilità dei cittadini e la continuità territoriale. Si perde, quindi, la capacità di approvvigionamento di derrate alimentari, medicine, carburante ecc. Non entrando nel merito dei provvedimenti – conclude Del Bono - auspichiamo l’immediato risolutivo intervento delle prefetture interessate, dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla mobilità e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile per un ripristino urgente della regolarità del servizio".