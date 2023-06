Messina, abbonamenti ridotti di Atm: tutto quello che c’è da sapere

Si chiama “MoveMe”, lo ha lanciato il presidente di Atm Spa, Pippo Campagna, nel cuore della lunga conferenza stampa sul primo anno di attività dell’amministrazione Basile ed è un progetto che, potenzialmente, potrebbe portare ad un’impennata nell’utilizzo del trasporto pubblico locale e dei parcheggi d’interscambio. In estrema sintesi: pagando 120 euro si potrà avere, per un anno, accesso illimitato a bus, tram e parcheggi (vedremo quali). Un affare, visto che il prezzo pieno di abbonamenti di questo tipo sarebbe di 1.250 euro.

Ma ecco il dettaglio. Il Comune ha un “tesoretto”, per questo progetto, di circa 3,6 milioni di euro, grazie ad uno dei fondi Pon per la fase di ripresa post Covid. Il punto di partenza di “MoveMe” è un abbonamento annuale di Atm per il servizio di trasporto pubblico locale alla tariffa agevolata di 20 euro. Di fatto, viene riconosciuto un incentivo di 230 euro, coperto interamente dal Comune grazie a quei fondi europei, appunto. C'è, ovviamente, un tetto massimo: 11.600 abbonamenti. Chi avrà sottoscritto l'abbonamento a bus e tram avrà la possibilità di accedere ad un ulteriore abbonamento a tariffa agevolata, per i parcheggi di interscambio, al costo di appena 100 euro. In questo caso l'incentivo è di ben 900 euro (anch'esso a carico del Comune), visto che un abbonamento annuale, a prezzo pieno, costa mille euro. Anche per la sosta c'è un limite massimo di abbonamenti, pari a mille.

I parcheggi di interscambio di cui si potrò usufruire con gli abbonamenti “scontati” sono quelli esistenti e attualmente operativi in città: Gazzi Sud (Zir), Annunziata Est, Annunziata Ovest, Zaera Sud (Villa Dante), Campo delle Vettovaglie, Cavallotti.

