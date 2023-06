Isola Bella, Taormina “bussa” all’ex Provincia per subentrare nella gestione della Riserva

Si allarga il fronte delle questioni aperte tra la Città di Taormina e Palermo. Dopo il caso ancora aperto del Teatro Antico e quello di TaoArte dove si va verso l'uscita del Comune dalla Fondazione, spunta ora anche un nuovo capitolo che potrebbe riguardare l'Isola Bella. Com'è noto, in questo contesto naturalistico l'isolotto fa capo all'assessorato ai Beni Culturali ed è gestito dal Parco di Naxos-Taormina e la Riserva Naturale Orientata (la spiaggia) è stata affidata nel 2011 dalla Regione Siciliana al Cutgana, un centro di ricerca multidisciplinare dell'Università di Catania. E il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, punta l'attenzione proprio sull'area al momento gestita dal Cutgana. De Luca invita l'ex Provincia regionale di Messina a farsi avanti con l'assessorato al Territorio per subentrare nella gestione della Riserva.

"Vogliamo dire la nostra sulla gestione della Riserva, che al momento è in affidamento al Cutgana e, tra l'altro, ci risulta che sia in prorogatio e che sia quindi scaduto lo stesso affidamento - ha detto De Luca -. La nostra idea è quella di una gestione che potrebbe essere affidata alla Città Metropolitana di Messina, che già gestisce molto bene altre riserve". "Chiederemo al sindaco metropolitano di formalizzare la richiesta alla Regione Siciliana", ha annunciato ieri De Luca dopo un sopralluogo ad Isola Bella. E De Luca si è anche soffermato sulla questione del ticket di ingresso ad Isola Bella. Qualche anno fa la Regione voleva istituirlo ma il Comune si oppose e fece anche ricorso al Tar, poi l'ex sindaco Mario Bolognari ha deciso di far ritirare quel ricorso e aveva proposto un'altra posizione, con un'apertura alla prospettiva dell'introduzione di un ticket e di conseguenza un ingresso contingentato nel periodo estivo di massimo afflusso ad Isola Bella (luglio e agosto). Ora si attendeva una presa di posizione del nuovo sindaco sulla vicenda ed è arrivata ieri una prima dichiarazione: "Sul ticket d'ingresso alla spiaggia, proposto a suo tempo dalla Regione Siciliana, apriremo un dibattito dal momento che oggi è il Comune a gestire i servizi essenziali quali pulizia e manutenzione".

De Luca ha anche auspicato una pronta riapertura dell'isolotto, che il Parco di Naxos ha sottoposto a dei lavori: "Ma è possibile che, in piena stagione estiva, l'accesso ad Isolabella sia chiuso? Abbiamo verificato che i lavori di manutenzione di competenza del Parco Archeologico Naxos-Taormina sono in fase di conclusione e venerdì 23 giugno verrà riaperta al pubblico. Siamo comunque entrati per fare un sopralluogo e abbiamo mostrato questa incantevole area a una coppia di sposini di San Francisco (California) che erano rimasti delusi avendo trovato il cancello chiuso".