Santa Lucia del Mela, viale dei Pini riaperta al traffico

Dopo un anno è stato riaperto al transito il viale dei Pini, percorso viario che dal palazzetto dello Sport conduce al centro storico di Santa Lucia del Mela. La strada è stata oggetto di interventi di messa in sicurezza, resi possibili per mezzo dei finanziamenti nell'ambito del "Patto per il Sud" per l'importo complessivo pari a 1 milione e 570mila euro. A seguire il progetto sono stati il Responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Letterio Lipari, e il direttore dei lavori, l'architetto Pasquale Salvo. Con la messa in sicurezza si pone fine ai disagi legati alla circolazione e si preserva anche l'area in prossimità del plesso scolastico XXV aprile. A breve inizieranno gli interventi di completamento che prevedono, tra gli altri, la collocazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione. Al momento della riapertura erano presenti, questa mattina, il sindaco Matteo Sciotto, gli assessori e i consiglieri comunali.