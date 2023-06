Messina, da Torre Faro il corteo del “no” al ponte sullo Stretto

Il popolo dei No al ponte torna a farsi sentire. Le strade di Torre Faro oggi pomeriggio si sono riempite di tante persone che hanno risposto all'invito dei comitati No Ponte per manifestare contro la realizzazione dell'opera. Tantissimi i partecipanti al corteo con bandiere, striscioni e slogan. Il corteo è partito da via Primo Palazzo per arrivare al parco Horcynus. Sono ben oltre un migliaio i partecipanti che aumentano man mano che il corteo avanza. Il popolo dei No Ponte è variegato e di tutte le età ,ci sono sigle di associazioni, partiti e sindacati ma sopratutto c'è tanta gente comune. Tra i manifestanti Renato Accorinti, tra i fondatori del movimento No Ponte "il ponte-dice- è una follia sotto vari punti di vista, non è un bene per l'economia'. "È il turismo che deve essere favorito'- aggiunge- perché abbiamo una bellezza del territorio talmente elevata, questo è il nostro oro , per cui bisogna fare le opere veramente importanti come la messa in sicurezza del territorio e le vere infrastrutture che sono i trasporti ferroviari, autostradali e viari".