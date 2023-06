Paura sulla A20 Messina-Palermo all'altezza di Caronia. Auto si ribalta, un ferito in ospedale

Un incidente autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza del viadotto Buzza, in territorio di Caronia. Un’autovettura con a bordo tre persone è uscita di strada al km 121, nel tratto a doppio senso di circolazione sulla carreggiata lato monte, e dopo aver sbattuto contro le barriere ha finito la sua corsa ribaltata.

Nell’incidente solo uno dei tre occupanti è rimasto ferito (si tratta del conducente dell’auto, un uomo che ha riportato ferite non gravi in particolare ad un braccio; trasportato in ospedale per le cure del caso). Sul posto sono giunti prontamente i mezzi del pronto intervento, del soccorso stradale ed una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello.