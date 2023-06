Salina, traghetto sbatte contro uno scoglio: paura a bordo e collegamenti saltati

Incidente ieri mattina per la nave - traghetto Vesta, di Caronte & Tourist isole minori, all'uscita del porto di Santa Marina Salina. Durante la manovra, sospinta, sembrerebbe, da una violenta folata di vento, è andata a sbattere con la poppa contro uno scoglio, prossimo alla struttura portuale. L'impatto, oltre alla struttura della nave (lievi i danni), avrebbe interessato anche le eliche. Nessun danno, invece, è stato riportato dai passeggeri e dall'equipaggio, così come dei mezzi che si trovavano a bordo. Il traghetto, su disposizione della Capitaneria di porto di Lipari, è stata fermato e sono stati effettuati i necessari sopralluoghi dal personale dell'Autorità marittima di stanza a Salina e dal RINA.

La Vesta, che nelle Eolie sta sostituendo la Bridge, posto sotto sequestro, domenica raggiungerà il cantiere per i necessari interventi. Lo stop ha comportato la sospensione del collegamento serale da Milazzo verso Vulcano e Lipari. Domani "salteranno", di conseguenza, collegamento da Lipari per Vulcano - Milazzo delle 6 e 30; il collegamento da Lipari per Santa Marina Salina delle 9 e 05; il collegamento delle 12 e 35 da Lipari per Vulcano - Milazzo. Al momento risulta sospesa anche la corsa di domani alle 21 da Milazzo per Vulcano - Lipari