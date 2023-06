Messina, il Comune lancia la campagna MoveMe

Il Comune lancia la campagna MoveMe: un incentivo all’utilizzo di bus e parcheggi di Atm, grazie ad un finanziamento di 3,6 milioni. Ne ha parlato in conferenza stampa il presidente di Atm Pippo Campagna. Chi aderirà potrà ottenere un abbonamento a tutte le linee bus al costo di 20 euro l’anno, invece di 250. E con l’abbonamento al Tpl, si potrà acquistare un abbonamento a parcheggi fissi e d’interscambio (sono escluse strisce blu e aree di sosta in Ztl, quindi il Fosso di via La Farina) ad appena 100 euro. L’iniziativa ha dato lo spunto al sindaco Federico Basile per lanciare una sorta di appello: “Lasciate l’auto a casa, usate l’autobus. Anche perché i cantieri saranno sempre di più, per rendere migliore la città”.