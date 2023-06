Acqua inquinata a Messina, l'area si restringe. Tempi lunghi, pronta una nuova ordinanza

Una nuova ordinanza sull’emergenza acqua nata in centro città verrà emanata oggi dal sindaco Federico Basile. L’annuncio è arrivato a margine della conferenza stampa di stamattina sul bilancio del primo anno di attività, dopo un briefing in prefettura: “Nell’arco di 48 ore siamo riusciti a circoscrivere l’area e a individuare il punto critico - ha detto il sindaco -.

Oggi stesso emetterò una nuova ordinanza, con la quale delimiteremo l’area generale individuata e in questi giorni contaminata, circoscriveremo l’area rossa e su quella dovremo inibire l’utilizzo dell’acqua per utilizzi umani. L’intervento non sarà di un giorno, tempi lunghi legati anche alle analisi”. Ma Basile ha aggiunto: “In un anno abbiamo trovato due serbatoi sottoterra di idrocarburi, all’Atm e adesso questo. E questo mi rende moderatamente preoccupato. Di concerto con la prefettura avvieremo un censimento, invitando tutti gli amministratori di condominio ad assumersi le proprie responsabilità”.