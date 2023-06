Messina, la Fondazione delle Comunità modello di sviluppo sostenibile

Un modello a livello nazionale e non solo. Un esempio di come il Terzo Settore possa diventare protagonista di processi di sviluppo socio-economico di grande portata. Il caso della Fondazione di Comunità di Messina sale alla ribalta grazie a un’intera pagina dedicata dal “Sole 24 Ore”, con un reportage dal titolo “Forte Petrazza di Messina, l’incubatore di rinascita della fisica per il sociale”. Viene sottolineato il ruolo dell’ideatore, e segretario generale, della Fondazione, Gaetano Giunta: «Ha costruito modelli matematici sul rapporto tra tecnologia, scienza, società ed etica per l’Accademia nazionale dei Lincei. Ha coideato e coordinato programmi di metamorfosi urbana e di sviluppo sostenibile riconosciuti a livello internazionale».

Si parte proprio da Forte Petrazza, che – come scrive Maria Carla De Cesari – «domina Messina e lo Stretto: lo sguardo spazia sulla città e sul paesaggio dove il verde intenso scivola nell’azzurro-blu del mare». È qui la sede di quella che, nata come Fondazione di Comunità di Messina, oggi è la Fondazione delle Comunità del Mediterraneo sostenibili e solidali per l’inclusione e l’accoglienza. Un salto di qualità che ha portato in una dimensione internazionale l’Ente che era nato come Onlus. E Forte Petrazza viene indicato come simbolo della «vocazione per la rigenerazione del tessuto sociale e dei luoghi, restituendo loro memoria e progettualità attraverso il dialogo scientifico e culturale, perseguendo equità, inclusione e sostenibilità ambientale».

