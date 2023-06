Messina, Hub dello Stretto. Si consegnano i lavori per le demolizioni

La settimana comincia con un evento che può dirsi storico, perché destinato a cambiare lo scenario di una porzione importante del centro urbano di Messina: la consegna dei lavori e l’apertura del cantiere per la demolizione di due vecchi edifici della zona della cortina del porto, gli ex Magazzini Generali e l’ex Mercato Ittico di Campo delle Vettovaglie. Poi, fra qualche mese, seguirà l’intervento sugli ex Silos Granai. Sulle macerie di questi tre immobili, verrà realizzato l’I-Hub dello Stretto, il nuovo Polo dell’innovazione tecnologica, e incubatore di start-up e aziende digitali, sul quale avevano puntato con decisione l’ex sindaco Cateno De Luca e l’ex assessora Carlotta Previti e che l’Amministrazione Basile sta portando avanti.

I lavori saranno consegnati alla ditta che si è aggiudicata l’appalto, con un ribasso del 35,79%, ilConsorzio stabile Real Italy Scarl di Vicenza. La base d’asta per questo primo step è stata di 1.184.244 euro. Dall’avvio effettivo, i lavori dovranno essere completati nell’arco di quattro mesi. Così il Comune rispetterà la scadenza prevista per la rendicontazione sull’impiego dei fondi, da stilare entro la fine dell’anno. Il progetto della demolizione reca la firma dell’ex presidente dell’Ordine degli ingegneri Francesco Triolo.

Ricordiamo le tappe che si sono succedute nello scorso mese di maggio. Il 17 è stata esitata la determina di accertamento delle somme (3.485.891 euro), il 19 maggio la Giunta ha approvato il progetto esecutivo e la modalità di affidamento dei lavori.

