Capo d'Orlando, con giugno numeri da capogiro. E il turismo è soltanto all’inizio

Scoppia l’estate a Capo d’Orlando e la città si riempie di turisti e villeggianti, e non solo italiani.

Finalmente si sono rivisti dopo anni di assenza flotte di tedeschi ed americani, complice sicuramente la nomea di luogo incantevole che la città paladina ha conquistato negli anni grazie ai meravigliosi scorsi naturalistici ed alla spiaggia incantevole.

Ma come dicono alcuni albergatori alla “Gazzetta del Sud”, i loro hotel sono pieni anche di tanti siciliani grazie al turismo di prossimità che, avviatosi in era covid, sta continuando a produrre effetto sorprendenti. In questo “ponte” d’inizio giugno sono giunti da ogni parte della Sicilia compresa l’estremità occidentale del trapanese e dell’agrigentino. Un contributo notevole al momento felice del turismo orlandino lo ha dato senza dubbio dato “Limun’aria”, la manifestazione di tre giorni organizzata dalla Pro Loco di Capo d’Orlando che ha celebrato con degustazioni gratuite per tutti, il re degli agrumi siciliani, il limone. Il ponte appena trascorso regalato dal primo fine settimana di giugno ha fatto dimenticare il momento poco felice di maggio che, causa il tempo incerto, non aveva sortito gli effetti sperati. Quello del ponte del 2 giugno è stato certamente il vero primo test per alcune nuove strutture alberghiere aperte da poco a Capo d’Orlando e che hanno ampliato l’offerta dell’accommodation.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata