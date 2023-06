Barcellona, l’ospedale senza pace: Oncologia è rimasta a livello ambulatoriale

Regna l'incertezza sulla gestione dell'Unità operativa di Oncologia, istituita dal 22 maggio ed allocata - con l'attivazione di 4 posti letto (che dovrebbero diventare 6 ) - nel reparto di Medicina interna. Fino adesso i tre oncologi provenienti dall'Ospedale di Taormina, assegnati dallo scorso primo giugno all'Unità di Oncologia dell'Ospedale di Barcellona, si sono limitati a svolgere attività ambulatoriale, sia al mattino che pomeriggio. Ancora non si sa come e quando saranno attivati i day hospital – anche se i vertici dell'Asp assicurano che lo saranno già da lunedì – ed i ricoveri nell'Unità che è stata allocata nel reparto di Medicina. E sarebbe questo il motivo che non avrebbe permesso fino ad ora l'avvio a pieno regime dell'attività. Di fatto allo stato attuale l'attività dell'Unità operativa di Oncologia, continua a rimanere limitata alla sola attività ambulatoriale.

«Purtroppo in atto – secondo l'ex dirigente sindacale della Uil Medici Paolo Calabrò – forse per rispondere ad alcune proteste, l'Asp ha annunciato tutta una una serie di iniziative, che all'atto pratico, sono solamente fumose. L'allocazione dell'Oncologia nel reparto di Medicina, con 3 medici e 6 infermieri, è un tentativo di compensare la carenza di medici della Medicina, dei quali due, in maniera non aderente ai criteri dettati dal contratto nazionale di lavoro, sono stati trasferiti a Milazzo. Per quanto riguarda la diagnostica nulla di più di quanto c'era prima. E per la verità non può essere considerato un reparto di Oncologia ma di Medicina».

L'accorpamento per area funzionale omogenea tra i due reparti è comunque possibile. L'Unità di Medicina dai 12 posti letto, con l'aggiunta dei quattro posti di Oncologia, dovrebbe passare a complessivi 16 posti letto. L'accorpamento ha creato, tuttavia, una sorta di paralisi che provoca un disservizio ed incertezze sul futuro destino dell'ospedale “Cutroni Zodda”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata