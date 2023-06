Eolie, nelle discoteche del comune di Lipari lo stop alla musica scatta alle 3.30

Nelle isole del Comune di Lipari le sale da ballo, discoteche e attività similari, con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno restare aperte all’interno della fascia oraria che va dalle 20 alle 3.30 del giorno successivo. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita fino all’orario di chiusura dell’esercizio, con l’interruzione della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3.

La somministrazione non si può riprendere nelle tre ore successive. Lo prevede una nuova ordinanza del sindaco di Lipari Riccardo Gullo che, con questo provvedimento, aggiunge un altro tassello alle intenzioni dell’amministrazione comunale di disciplinare, in modo diverso, rispetto agli anni precedenti, le attività del popolo della notte.

Il nuovo provvedimento sindacale evidenzia anche la possibilità di limitare l’apertura solo ad alcuni giorni della settimana e prevede, rispetto all’orario di chiusura, una tolleranza di 30 minuti affinché i gestori delle strutture si adoperino, sotto la propria vigilanza, nel far defluire gli avventori dal locale, permanendo in capo a loro l’obbligo di evitare e di impedire che, durante il deflusso, nelle immediate vicinanze del locale, si formino assembramenti stanziali, causa di disordini e schiamazzi, disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, compreso il pregiudizio per l’igiene pubblica, l’intervento delle forze dell’ordine.

