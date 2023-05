MessinaServizi, ponte del 2 giugno: raccolta rifiuti regolare, isole ecologiche chiuse

Festa della repubblica e Madonna della lettera: Messinaservizi, regolare raccolta, trasporto e spazzamento in tutta la citta, chiuse isole ecologiche.

Messinaservizi Bene Comune informa che per le giornate del 2 giugno Festa della Repubblica, e del 3 giugno festa Madonna della lettera, patrona di Messina, i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento in tutta la città si svolgeranno regolarmente, mentre resteranno chiuse le isole ecologiche e i Ccr.

© Riproduzione riservata