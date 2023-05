Messina, 20 autisti assunti all’Atm: molti ritorni a casa

Venti nuovi autisti hanno sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato all’Atm. A salutare l’arrivo dei nuovi dipendenti il presidente Giuseppe Campagna, il sindaco Federico Basile e l’assessore Salvatore Mondello.

Fra i nuovi assunti ci sono due autisti che tornano a Messina, grazie ad Atm. È il caso di Lilly Romano, di 36 anni, fino a ieri autista in Veneto a Padova, da dove si è nuovamente trasferita per tornare nella sua città. «Non sto nella pelle – afferma Lilly Romano – per me c’era un sogno che oggi ho realizzato. Tornare nella mia città dopo avere lavorato tanti anni a Padova per un’azienda di trasporto». Raffaele Limatola, 32 anni, campano, è il più giovane degli assunti. Per lui, invece, si tratta di un ricongiungimento familiare. “Prestavo servizio ad ATM Milano, ma qui a Messina ho la moglie e arrivo con entusiasmo. Per me è un giorno da ricordare a lungo».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata