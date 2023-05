Messina, il "Torri Morandi" non basta più: tre offerte al Comune per nuovi parcheggi a Torre Faro

In vista dell’avvio della nuova stagione estiva, anche l’Atm si mette in moto per cercare nuovi spazi per gestire la mobilità straordinaria che, come sempre, interesserà la zona di Torre Faro.

Il parcheggio di Torri Morandi, pur se grande, non sembra più essere sufficiente a contenere il numero sempre crescente di mezzi che, a luglio ed agosto in particolar modo, arrivano nel villaggio più vicino alla Calabria.

Per questa ragione un paio di settimane fa, l’azienda di trasporti municipalizzata ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di un’area in locazione dove realizzare una seconda area di parcheggio.

Previsto un affitto di 9 anni rinnovabili per la stessa durata. Le offerte arrivate sono state tre e ora saranno vagliate dall’azienda. Un sopralluogo, intanto servirà a chi dovrà decidere, se fanno tutte al caso di Atm. Per location, ampiezza, caratteristiche, disponibilità. Una volta fatta questa scrematura, si passerà alla valutazione economica perchè ogni operatore ha anche fatto una proposta di offerta per la locazione di nove anni.

Atm ha abbastanza fretta di chiudere l’affare perché appena il tempo volgerà definitivamente al bello, quelle spiagge saranno prese d’assalto con conseguente invasione delle auto. Ma non è detto che possa essere scelta una sola offerta perché in altre aree potrebbero essere attivati altri servizi utili, per esempio, alla ricarica dei bus elettrici che preso arriveranno in gran numero in città e che, proprio a Torre Faro, faranno capolinea per lo shuttle e per le linee della zona nord della città.

