Maltempo a Messina, aziende florovivaistiche della zona tirrenica in ginocchio

Si stanno predisponendo tutti gli atti propedeutici alla compilazione della relazione inerente la conta dei danni per la richiesta dello stato di emergenza, a seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato il vasto territorio comunale nello scorso fine settimana.

Anche l’Amministrazione del sindaco Bartolo Cipriano, così come annunciato già dal Comune di Barcellona e da altre municipalità del comprensorio provinciale, seguirà la strada della richiesta di aiuto. L’ente è alle prese con la rendicontazione dei danni subiti dopo le forti raffiche di vento che hanno danneggiato infrastrutture, luoghi pubblici e colpito al cuore le numerose aziende agricole e vivaistiche sul territorio termense, quest’ultime motore portante dell’economia cittadina.

Dal litorale fino alle frazioni collinari, Terme è una delle città maggiormente colpite dalla tempesta di vento e pioggia che lo scorso sabato ha prodotto non pochi disagi alla popolazione con la caduta di alberi, cartelloni pubblicitari e pali della pubblica illuminazione. Una delle fotografie più emblematiche è dettata dallo stato attuale in cui versa uno dei simboli del Comune dei vivai, la Cupola nella frazione balneare di Marchesana, cuore pulsante degli eventi che nel corso della stagione estiva si susseguono su tutto il lungomare.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata