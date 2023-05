Capo d'Orlando, lo strano caso delle bollette idriche: il Comune rifà i conti

Gli uffici comunali di Palazzo Europa stanno procedendo alla riverifica delle bollette dell’acqua del 2022 i cui errori materiali avevano sollevato non poche polemiche tra i cittadini innescando anche una interrogazione della minoranza consiliare.

A confermarlo è il sindaco Franco Ingrillì che, proprio in queste ore, ha risposto con una nota alla interrogazione che naturalmente prenderà corpo in consiglio comunale a cura del suo presidente Cristian Gierotto.

Nella risposta si legge che «l’importo totale negli avvisi di pagamento risulta corretto, pur rilevandosi alcuni errori nella mera indicazione dei coefficienti di calcolo utilizzati. Per quanto riguarda gli avvisi di pagamento riportanti anomalie sui consumi (sia in eccesso che in difetto), abbiamo invitato i cittadini, come già accaduto in questo arco temporale, a richiedere le relative correzioni. In ogni caso, come già dichiarato pubblicamente e, da ultimo, nella riunione dei capigruppo del 24 marzo 2023, si sta procedendo alla riverifica della bollettazione che, oggi, risulterebbe irregolare per procedere alle conseguenziali rettifiche».

Non ha però spiegato il primo cittadino il motivo dell’invio di tante bollette di importo uguale, e, per giunta, veramente minino, 11 euro. Un importo derivante dalla somma della quota fissa fognatura (euro 3); depurazione (euro 3) e quota fissa acquedotto, sempre euro 3.

