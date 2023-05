Milazzo, bonifiche delle “Sin” pubbliche: le prime verifiche sono confortanti

Accordo di Programma 2021 per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel “Sin” area industriale di Milazzo: fondi ci sono e, quindi, possono partire le opere previste.

Ad assicurarlo il dirigente del “Servizio 5 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 5 Bonifiche”, Francesco Lo Cascio, agli amministratori comunali di Milazzo, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, Pace del Mela e Monforte San Giorgio, rientranti tutti nell’area ad alto rischio. Aggiungendo che l’Amministrazione regionale è in procinto di sottoscrivere i contratti di affidamento agli operatori economici aggiudicatari. Nel corso del confronto i rappresentanti di Arpa, nel comunicare di non aver mai ricevuto la documentazione, hanno chiesto ai funzionari del Dipartimento Regionale la trasmissione dei “Piani di Caratterizzazione” anche al fine di valutare da parte dell’Agenzia la fattibilità operativa relativa alle attività di validazione.

