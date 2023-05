Il barcellonese Cattafi in carcere a Milano Opera dopo la condanna definitiva per mafia

È già in carcere, a Milano Opera, il barcellonese Rosario Pio Cattafi, condannato pochi giorni addietro in via definitiva a 6 anni di reclusione per la sua appartenenza a Cosa nostra barcellonese fino al 2000, dopo il sigillo della Cassazione, che ha rigettato il suo ricorso. L'ordine di carcerazione era stato siglato dalla Procura generale di Reggio Calabria visto che l'ultima condanna in appello poi confermata in via definitiva dalla Cassazione era stata emessa dai giudici reggini nel 2021. A quanto pare Cattafi, senza attendete l'ordine di carcerazione, si è costituito spontaneamente il 18 maggio scorso, presentandosi all'istituto di Milano Opera.

