Messina sarà inserita tra i porti “Core”

Oltre che sul collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, si riaccendono i riflettori anche su un altro tema rilevantissimo per lo Stretto: l’inserimento come porto “core” europeo del sistema portuale di Messina-Tremestieri. L’iter verrà avviato contestualmente ai passaggi relativi alla costruzione del Ponte, anche se poi le due vicende, pur da leggere nello stesso contesto, possono procedere in maniera autonoma l’una dall’altra.

All’interno delle Reti trans-europee di trasporto (Ten-T), il completamento della “Core Network” (la Rete centrale) è programmato per il 2030 e, per sostenerne la realizzazione coordinata tra i diversi Stati, l’Unione europea ha identificato i famosi 9 “Corridoi”. Le Reti Ten-T sono un insieme di infrastrutture lineari (ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi urbani, porti, interporti e aeroporti) considerate rilevanti a livello comunitario e la “Core Network” è costituita dai nodi urbani a maggiore densità abitativa, dai nodi intermodali di maggiore rilevanza e dalle relative connessioni. Come hanno più volte ribadito il Parlamento e la Commissione europea, oggi la priorità a livello europeo «è quella di assicurare la continuità dei Corridoi, realizzando i collegamenti mancanti e eliminando i colli di bottiglia esistenti». Uno dei “colli di bottiglia”, come è noto (e come molti, purtroppo, continuano a non capire), è lo Stretto di Messina. Quattro dei nove “Corridoi” passano per l’Italia: il Corridoio Mediterraneo attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna; il Corridoio Reno Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova; il Corridoio Baltico Adriatico collega l’Austria e la Slovenia ai porti del Nord Adriatico di Trieste, Venezia e Ravenna, passando per Udine, Padova e Bologna; il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo parte dal valico del Brennero e collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma con i principali centri urbani del Sud come Napoli, Bari, Catanzaro, Messina e Palermo.

