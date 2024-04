Messina, il PalaMili ha ospitato la terza e quarta giornata del campionato di Torball di serie B

Si è conclusa lo scorso 28 aprile con grande entusiasmo la terza e quarta giornata del campionato Torball Serie B, un evento sportivo che ha illuminato la città di Messina e il PalaMili con il suo spirito di inclusione e competizione.

Il Torball, sport innovativo e coinvolgente, rappresenta un'opportunità unica per promuovere l'inclusione sociale. Nei suoi match, giocatori vedenti e non vedenti si uniscono in squadra, mettendo alla prova non solo le loro abilità atletiche ma anche la capacità di collaborare e rispettare le differenze.

L'evento è stato un trionfo per la Global Social Inclusive ASD, l'associazione organizzatrice che ha fatto il suo esordio nel territorio messinese. Siamo felici di aver avuto l'opportunità di ospitare le squadre provenienti da Ascoli Piceno, Campobasso, L'Aquila e Scicli, rendendo l'evento un vero e proprio crocevia di culture e esperienze.

"Vogliamo ringraziare di cuore - scrivono i rappresentanti della società - tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida manifestazione, a partire dalla FISPIC che ha sostenuto con entusiasmo l'evento, fino al gruppo arbitrale che ha garantito il regolare svolgimento delle partite.