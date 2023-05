Taormina, cardiochirurgia pediatrica: il ministro non esclude la deroga

Le nubi sul futuro della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina sembrano diradarsi e la chiusura del reparto al “San Vincenzo” di Taormina, in calendario il prossimo 30 giugno, potrebbe non avvenire.

Dopo la presa di posizione del governatore Renato Schifani che ha avocato a sé tutti i poteri sulla vicenda e le dichiarazioni dell’assessora alla Salute Giovanna Volo («chiederemo al ministero una deroga al decreto Balduzzi») ieri si è registrata una nuova importante novità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel corso di un incontro a Catania, sulla vicenda ha dichiarato: «Ci è arrivata nei giorni scorsi una lettera e adesso la stiamo vagliando con le direzioni generali del ministero che si occupano anche della programmazione. Troveremo sicuramente una soluzione nell’interesse essenzialmente dei pazienti». Un’apertura tanto sperata e adesso ufficializzata dal componente del Governo Meloni che non è certamente passata inosservata.

«Domani (oggi ndc) è in programma un incontro a tre tra Fondazione Bambino Gesù, Asp e vertici dell’assessorato alla Salute per discutere i termini della proroga della convenzione che scongiurerebbe la chiusura dell’importantissima unità ospedaliera», ha dichiarato il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

