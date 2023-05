Messina, lascia l'auto sullo scivolo: passano un disabile e... il comandante Blasco

E' decisamente andata male ad una donna che stamattina ha parcheggiato malamente la sua auto in un angolo del viale San Martino impedendo il transito dallo scivolo ad un disabile in carrozzina. Proprio in quel momento passava da lì il comandante della Polizia municipale Stefano Blasco che solitamente si reca a piedi al lavoro. L'ufficiale si è fermato attendendo che l'automobilista tornasse dal panificio dove con la figlia era andata a fare acquisti. Il comandante, nel frattempo, ha chiamato una pattuglia in servizio. Singolare il racconto della signora a Blasco che le contestava la grave infrazione: ha spiegato che in un primo momento voleva lasciare l'auto proprio davanti all'esercizio commerciale dove doveva recarsi, ma visto che la polizia municipale non glielo aveva consentito perché era in divieto di sosta, ha pensato di lasciarla nel modo in cui Gazzettaonline l'ha immortalata. A firmare il verbale lo stesso comandante. Adesso la signora dovrà pagare una multa di 165 euro ed in più si vedrà sottrarre 4 punti dalla patente.

