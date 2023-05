Messina, il piano di riequilibrio al bivio finale

Si avvicina il giorno del giudizio sul piano di riequilibrio di Messina. E la terminologia quasi “apocalittica” non è necessariamente esagerata, perché davvero, dopo un iter durato più di dieci anni, con in mezzo tre sindaci e due commissari, siamo al dentro fuori: il sì alla manovra di rientro proposta dal Comune oppure l’avvio della strada che porta al dissesto finanziario. La svolta arriva proprio nei giorni in cui uno dei due “padri” del piano di riequilibrio sotto esame alla Corte dei Conti, l’ex sindaco Cateno De Luca (l’altro padre è il suo successore, Federico Basile), è impegnato nella sua ennesima campagna elettorale, quella per la sindacatura di Taormina, è il tema Riequilibrio-dissesto è proprio al centro del dibattito (e dello scontro) con l’attuale sindaco Mario Bolognari.

È stato lo stesso De Luca, ieri mattina, a dare un aggiornamento fino a quel momento sconosciuto: «Vi do una notizia, si è già tenuta l'udienza conclusiva alla Corte dei Conti di Palermo» ha detto a proposito dell’istruttoria in corso sul piano di riequilibrio. «Ti posso dare una piccola lezione su come si risanano i Comuni» ha aggiunto, rivolgendosi a Bolognari. Gli eventuali termini della “lezione”, però, saranno chiari solo nei prossimi giorni. Il 9 maggio si è effettivamente tenuta l’ultima camera di consiglio della sezione di controllo della Corte dei Conti siciliana, presieduta da Salvatore Pilato. L’istruttoria, di fatto, si è conclusa, come si legge nella delibera del magistrato contabile Massimo Giuseppe Urso, depositata venerdì. In quella delibera si legge, però, anche altro.

