Nuova illuminazione a Gioiosa Marea, la rivoluzione è iniziata

Dopo un lungo iter amministrativo e progettuale, avviato ben sei anni addietro, era infatti il 2017, sotto l’amministrazione Spanò e seguito dall’assessore Giosuè Giardina, sembra finalmente ad un passo la rivoluzione energetica del comune di Gioiosa Marea attraverso l’installazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione con tecnologia led. Un momento davvero atteso che segna per la località una vera e prorpia svolta anche dal punto di vista dell’ammodernamento dell’intera rete.

Giunge così a compimento uno dei punti qualificanti del programma amministrativo della Giunta guidata dalla sindaca La Galia.

L’ambizioso progetto di efficientamento energetico era stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Panassidi per conto della società “Energia 2000 srl” ed era stato finanziato qualche anno addietro per l’importo di 1.100.000 euro.

La stessa società ha ottenuto l’affidamento in concessione dell’impianto e del servizio per vent’anni (direttore dei lavori è l’ingegner Francesco Casamento di Gioiosa Marea).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata