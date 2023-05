Messina, Leanza: "Spostare il 118 dell'ex Mandalari al Papardo mette a rischio salute dei cittadini"

«La tempestività dei soccorsi è uno dei fattori determinanti nella gestione di un’emergenza sanitaria. La scelta di spostare nei locali dell’ospedale Papardo la postazione del 118 dell’ex Mandalari rischia di andare nella direzione opposta rallentando interventi che potrebbero risultare inefficaci».

Calogero Leanza, vicepresidente della commissione sanità e parlamentare regionale del Partito Democratico ritiene inidonea la decisione di spostare la postazione del 118 da cui attualmente partono le ambulanze medicalizzate. «E' indispensabile trovare una soluzione alternativa, che non sguarnisca un presidio importantissimo la zona centro nord della città, - aggiunge Leanza - soprattutto in vista dell’estate quando gli 11 km di litoranea che vanno da viale Annunziata al Papardo diventano impraticabili a causa delle decine di lidi balneari. Dobbiamo pensare ai casi gravi nei quali un minuto di ritardo può essere fatale - conclude - e per questo individuare un’area più centrale dove spostare la postazione 118 fino al completamento dei lavori previsti».

