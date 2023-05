Politiche economiche, sociali e occupazionali a Messina: la Triplice si mobilita

Cgil, Cisl e Uil si mobilitano e fanno fronte comune anche a Messina per chiedere al Governo un cambiamento delle politiche economiche, sociali e occupazionali. Insieme si troveranno anche nella manifestazione nazionale prevista per il 20 maggio a Napoli per chiedere di migliorare le condizioni dei lavoratori e dei pensionati. Sarà una delle tre manifestazioni che avranno come tema principale il lavoro e diritti. Nella chiesa di Santa Maria Alemanna i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Messina , Pietro Patti, Antonino Alibrandi e Ivan Tripodi hanno tracciato un quadro sconfortante del lavoro a Messina, una città che invecchia con un tasso di spopolamento maggiore rispetto alle altre città europee e con un tasso di disoccupazione tra i più alti d'Italia e tanto lavoro precario e povero. Una città dalle potenzialità enormi che necessita di scelte strategiche e una partecipazione attiva. In questo quadro i sindacati fanno fronte comune per chiedere risposte al Governo. Dopo gli interventi dei segretari generali dei sindacati è stata la volta

degli esponenti delle tre confederazioni territoriali. Le conclusioni sono affidate al segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino.

