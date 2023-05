Messina, viadotto Ritiro. Il Prefetto chiede al Cas più sicurezza ed informazione

Oggi pomeriggio nella sala di Protezione Civile della Prefettura si è ulteriormente riunito il Comitato Operativo per la Viabilità, presieduto dal Prefetto, Cosima Di Stani, al quale hanno partecipato, oltre ai componenti effettivi (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri e Vigili del Fuoco) anche il vice sindaco del Comune di Messina, i sindaci dei Comuni di Saponara, Villafranca Tirrena ed il rappresentante del Comune di Rometta, unitamente ai comandanti della polizia metropolitana e municipale di Messina, al presidente e al direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, ed ai rappresentanti di ANAS e 118.

Scopo dell’incontro è stato quello di esaminare congiuntamente le criticità verificatesi nei giorni scorsi sulla viabilità autostradale a seguito della riapertura del Bypass all’altezza della galleria “Baglio”, che hanno causato forti disagi alla popolazione e trovare, nel contempo, le necessarie ed indispensabili soluzioni migliorative atte a fluidificare la viabilità anche alla luce delle numerose segnalazioni pervenute dall’utenza per la carenza di idonea segnaletica.

Tenuto conto delle importanti ricadute sulla sicurezza pubblica ed, in particolare, sulla sicurezza stradale, il Prefetto, sulla scorta delle indicazioni fornite dal comandante della locale Sezione della polizia stradale, nonché dai comandanti della polizia metropolitana e della polizia municipale a seguito di un apposito sopralluogo dagli stessi effettuato nella giornata di ieri sul tratto autostradale interessato, ha invitato il Consorzio autostradale ad adottare tutte quelle misure necessarie a ridurre il più possibile il rischio di incidenti attraverso l’implementazione della cartellonistica e della segnaletica, possibilmente luminosa, lungo la sede coinvolta dalle interruzioni e/o parzializzazioni.

E’stata anche posta particolare attenzione sulla necessità di garantire una costante informazione ai passeggeri che si trovano a bordo delle navi e mezzi veloci adibiti al traghettamento sullo Stretto, soprattutto in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva e del conseguente maggior afflusso turistico in transito da e per la Città di Messina.

